Для выезда в Британию необходимо разрешение МИД Украины, - посольство

Граждане Украины, которые имеют разрешение на проживание в Британии или желают туда попасть, должны получить соответствующее разрешение Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского посольства в Украине.

В посольстве заявили, что Украина запретила выезд своих граждан без уведомления об этом МИД.

"Украинские власти сообщили нам, что только украинцы с постоянным проживанием в зарубежных странах смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Если граждане Украины имеют такие документы и намерены выехать за рубеж, они должны дополнительно получить разрешение у МИДа. Британское посольство заявило, что поможет в получении такого разрешения в случае обращения граждан в посольство за 72 часа до вылета рейса.

"Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе проживания в Великобритании", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что окончательное решение о въезде в Великобританию всегда принимается пограничными силами страны по прибытию граждан.

Ранее британские авиакомпании заявили, что в стране введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений.

РБК-Украина сообщало, что правительства Израиля, Финляндии и Австрии уже обратились к Украине по поводу трудоустройства украинских граждан.

В украинском Кабмине также заявили, что позволят осуществлять чартерные рейсы с украинскими заробитчанами, однако для этого страны, принимающие граждан Украины, должны обеспечить их необходимым медицинским страхованием.