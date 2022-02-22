Як виїхати з окупації в ОРДЛО на підконтрольну територію: алгоритм дій
На тлі загострення на Донбасі українська влада запрошує громадян з окупованих районів на підконтрольну Україні територію. І наводить алгоритм дій для жителів ОРДЛО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінреінтеграції.
Повідомляється, що днями віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна має план гуманітарного реагування на загострення на Донбасі.
"Ми готові взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним - житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення залишити територію ОРДЛО", - зазначила вона.
Як потрапити на підконтрольну територію
Міністерство пропонує жителям ОРДЛО самостійно виїжджати через КПВВ або пункти пропуску на українсько-російському кордоні. Зазначимо, на сьогодні з усіх КПВВ на Донбасі регулярно працює тільки піший перехід у Станиці Луганській.
Дзвінок на "гарячу лінію"
Перебуваючи на окупованій території або після прибуття, можна звернутися за допомогою на "гарячі" телефонні лінії. При цьому слід дзвонити на номер тієї області, в якій ви знаходитеся:
- Луганська область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00
- Донецька область - 062-645-82-82, 050-347-90-70
- Харківська область - 057-700-30-90
Що можна дізнатися на "гарячій лінії"
У телефонному режимі треба повідомити своє місцезнаходження (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої допомоги потребуєте.
Оператори проінструктують, як діяти, куди рухатися, якщо мова йде про самостійне прибуття до місця тимчасового надання житла, пункту харчування або надання медичної допомоги.
На сьогодні йде процес напрацювання вирішення практичних проблем, що виникають в процесі переміщення жителів ОРДЛО.
Допомога від неурядових організацій
Також громадяни України з окупованих територій можуть звернутися за допомогою до гуманітарних організацій:
- "Восток SOS". Контакти з загальних питань: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги;
- "Донбас SOS" надає інформаційну та юридичну допомогу переселенцям і українцям на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110;
- "Право на захист". Офіси є в Сєвєродонецьку, Слов'янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Гаряча лінія для допомоги тимчасово переміщеним особам: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;
- Гуманітарна місія "Пролісок" допомагає з речами першої необхідності, юридичні консультації. Гаряча лінія: 0932022232;
- "Данська рада з питань біженців" допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр правової допомоги: 0 800 213 103;
- "Червоний Хрест" в Україні - допомагає переселенцям. Контакти: Луганська область - 050 267 43 57; Донецька область - 050 450 69 90, 062 646 03 33.
Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів пообіцяли створити всі умови для бажаючих виїхати з ОРДЛО.