Їдьте до нас. У Кабміні пропонують жителям ОРДЛО переїхати на підконтрольну територію
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів ОРДЛО їхати на підконтрольну Україні територію. Вона заявила, що Україна створить всі умови, щоб їм було де жити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я хочу сказати тим людям, які вирішують, що їм робити. Я кажу людям на тимчасово окупованій території. Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ або іншим способом. Ми вас чекаємо. Ми створимо всі умови, щоб ви мали що їсти і де жити", - заявила вона.
Нагадаємо, загострення на Донбасі триває другий день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.
На тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки і евакуація: всі подробиці".