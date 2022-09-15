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"Вигадки пишуть". Маляр просить не довіряти публікаціям про ЗСУ, які з'являються в мережі

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Руслан Гаращенко

Тільки обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності. Однак деякі користувачі мережі пишуть про деталі планування військових операцій, ніби мають доступ до неї. Але це лише вигадки і плітки.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook-сторінку.

несанкціонований витік інформації все ж відбудеться - реакція буде відповідно до закону.

навіть якщо є законні підстави поширити таємну інформацію,офіційним джерелам і офіційним особам, які реально мають доступ до неї.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що план осіннього контрнаступу Україна готувала спільно з американськими військовими з початку літа, концепція дій ЗСУ кілька разів змінювалася.

В ході контрнаступальної операції українців попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів ЗСУ і дали кілька порад.

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Міністерство оборони України