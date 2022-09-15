"Выдумки пишут". Маляр просит не доверять публикациям о ВСУ, которые появляются в сети

Только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Однако некоторые пользователи сети пишут о деталях планирования военных операций, будто имеют доступ к ней. Но это лишь выдумки и сплетни.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook-страницу .

даже если есть законные основания распространить тайную информацию,официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней.

несанкционированная утечка информации все же произойдет - реакция будет в соответствии с законом.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что план осеннего контрнаступления Украина готовила совместно с американскими военными с начала лета, концепция действий ВСУ несколько раз менялась.

В ходе контрнаступательной операции украинцев предупредили о недостоверной информации относительно успехов ВСУ и дали несколько советов.

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