UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Выдумки пишут". Маляр просит не доверять публикациям о ВСУ, которые появляются в сети

Фото: замминистра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Руслан Гаращенко

Только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Однако некоторые пользователи сети пишут о деталях планирования военных операций, будто имеют доступ к ней. Но это лишь выдумки и сплетни.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook-страницу.

несанкционированная утечка информации все же произойдет - реакция будет в соответствии с законом.

даже если есть законные основания распространить тайную информацию,официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что план осеннего контрнаступления Украина готовила совместно с американскими военными с начала лета, концепция действий ВСУ несколько раз менялась.

В ходе контрнаступательной операции украинцев предупредили о недостоверной информации относительно успехов ВСУ и дали несколько советов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины