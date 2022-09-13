Зміна плану та моделювання у вигляді гри: як готувався осінній наступ ЗСУ

План осіннього контрнаступу Україна готувала спільно з американськими військовими з початку літа, концепція дій ЗСУ кілька разів змінювалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Кілька американських воєначальників на умовах анонімності повідомили, що масштабний контрнаступ став можливим завдяки тривалій підготовці і комунікаціям з США і союзниками.

За словами американського військового, робота над планом контрнаступу почалася незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський сказав своїм генералам, що хоче зробити відчутний крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом українські військові розробили план широкого наступу на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході.

Але після низки оцінок українські генерали і офіційні представники США визнали, що такий наступ призведе до значних втрат серед українських військових.

Час наступу також було дуже важливо. Його потрібно було провести до холодів, щоб президент РФ Володимир Путін не зміг використати газовий тиск на Європу.

Влітку українські та американські військові протестували у формі гри широкомасштабний наступ на півдні. Його результати показали, що шансів на успіх небагато. Про це доповіли Зеленському, після чого план Києва змінився.

Надалі замість одного великого наступу українські військові запропонували два. Перше, в Херсоні, яке, швидше за все, потребувало декількох днів або тижнів, перш ніж отримати відчутні результати через концентрацію російських військ. Інше планувалося під Харковом.

США, Британія і Україна змоделювали розгортання нового плану і зійшлися на думці, що він спрацює. За словами американських джерел, наступ на півдні України ніколи не був фіктивним або обманним.