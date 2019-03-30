Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вибори в Україні призначені на 31 березня

Напередодні виборів в Україні оголошено день тиші - сьогодні, 30 березня, в країні заборонена будь-яка політична реклама і агітація. Докладніше про те, як проходить день тиші - в матеріалі РБК-Україна.

Агітація в день тиші заборонена

Згідно з українським законодавством, о 24 годині останньої п'ятниці перед виборами в Україні забороняється проведення передвиборної агітації.

Так, з цього моменту забороняється проведення зустрічей кандидатів у президенти з виборцями, мітингів, публічних дебатів, круглих столів та прес-конференцій щодо передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів у президенти. Крім того, забороняється розміщення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, фільмів про кандидатів; розповсюдження виборчих листівок, агітаційних матеріалів, встановлення агітаційних наметів.

Також, згідно з законом, забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів, вистав, змагань за підтримки кандидата, а також поширення інформації про таку підтримку.

Крім того, під забороною публічні заклики голосувати або не голосувати за певного кандидата або публічна оцінка його діяльності.

Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.

Вибори в Україні відбудуться 31 березня

Вибори в Україні відбудуться 31 березня, виборчі дільниці відкриються о 08:00 і буду працювати до 20:00. Взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України, які досягли 18 років.

Проголосувати на виборах можуть, зокрема, і переселенці з Донбасу та Криму. Для цього їм необхідно було до 25 березня поточного року звернутися до Держреєстру виборців з відповідною заявою. Крім того, в Держреєстр виборців потрібно було звернутися і бажаючим проголосувати на виборах в Україні не за місцем реєстрації.

На виборах 2019 балотуються 39 кандидатів

У день виборів українці обиратимуть серед 39 кандидатів у президенти. Як відомо, спочатку Центрвиборчком зареєстрував 44 кандидата в президенти, однак, п'ятеро з них скористалися своїм правом і відмовилися від участі в передвиборній гонці.

Зокрема, мер Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка. Гриценка, як єдиного кандидата від демократичних сил, підтримав і Дмитро Добродомов.

Також від участі у виборах відмовився заступник командувача Сил спецоперацій Сергій Кривонос, який зняв свою кандидатуру на користь чинного глави держави Петра Порошенка.

Зняв свою кандидатуру з виборів і Євген Мураєв, який вирішив підтримати заступника глави парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Також свою кандидатуру з виборів зняв представник "Сили людей" Дмитро Гнап.