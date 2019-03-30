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Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента

Новости » Выборы 2019    30.03.2019 - 00:01
Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента
Иллюстративное фото (УНИАН)

Выборы в Украине назначены на 31 марта

Накануне выборов в Украине объявлен день тишины - сегодня, 30 марта, в стране запрещена какая-либо политическая реклама и агитация. Подробнее о том, как проходит день тишины - в материале РБК-Украина.

Агитация в день тишины запрещена

Согласно украинскому законодательству, в 24 часа последней пятницы перед выборами в Украине запрещается проведение предвыборной агитации.

Так, с этого момента запрещается проведение встреч кандидатов в президенты с избирателями, митингов, публичных дебатов, круглых столов и пресс-конференций по предвыборным программам и политической деятельности кандидатов в президенты. Кроме того, запрещается размещение в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, фильмов о кандидатах; распространение избирательных открыток, агитационных материалов, установка агитационных палаток.

Также, согласно закону, запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на носителях внешней рекламы, проведение концертов, спектаклей, соревнований при поддержке кандидата, а также распространение информации о такой поддержке.

Кроме того, под запретом публичные призывы голосовать или не голосовать за определенного кандидата или публичная оценка его деятельности.

Нарушение запрета влечет за собой административную ответственность.

Выборы в Украине состоятся 31 марта

Выборы в Украине состоятся 31 марта, избирательные участки откроются в 08:00 и буду работать до 20:00. Принять участие в голосовании могут все граждане Украины, достигшие 18 лет. 

Проголосовать на выборах могут, в частности, и переселенцы с Донбасса и Крыма. Для этого им необходимо было до 25 марта текущего года обратиться в Госреестр избирателей с соответствующим заявлением. Кроме того, в Госреестр избирателей нужно было обратиться и желающим проголосовать на выборах в Украине не по месту регистрации.

На выборах 2019 баллотируются 39 кандидатов

В день выборов украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов в президенты. Как известно, изначально Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата в президенты, однако, пятеро из них воспользовались своим правом и отказались от участия в предвыборной гонке.

В частности, мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, поддержал и Дмитрий Добродомов. 

Также от участия в выборах отказался заместитель командующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, который снял свою кандидатуру в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

Снял свою кандидатуру с выборов и Евгений Мураев, который решил поддержать заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Также свою кандидатуру с выборов снял представитель "Силы людей" Дмитрий Гнап.

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