В Україні в суботу настає "день тиші", - ЦВК

Фото: вибори в Україні (Выталий Носач,РБК-Україна)

В суботу, 30 березня, забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів кандидатів

В Україні в суботу, 30 березня, наступає "день тиші" напередодні дня голосування на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

У ЦВК нагадали, що в цей день забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів кандидатів.

"Шановні кандидати на пост президента України. Не допускайте порушень і дійте в рамках чинного законодавства. Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють", - повідомляє ЦВК.

У Центральному виборчому комісії також відзначили, що законно проведена виборча кампанія - "це перший показник чесної політики і надійного майбутнього країни".

У пресс-службі повідомили, що жодного втручання в роботу Центральної виборчої комісії не буде.

"Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу. Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів", - заявили в ЦВК.

Нагадаємо, сьогодні в Україні останній день агітації перед першим туром президентських виборів в Україні, який пройде 31 березня. Згідно із законодавством України, передвиборна агітація закінчується опівночі останньої п'ятниці перед днем ​​виборів.

Відзначимо, президентська кампанія в Україні офіційно стартувала 31 грудня 2018 року. Центральна виборча комісія допустила до виборів 44 кандидата, проте до 7 березня п'ять осіб добровільно відмовилися від участі у виборах. Таким чином, в бюлетенях будуть прізвища 39 кандидатів.