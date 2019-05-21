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Вибори ректора НМУ ім. Богомольця відбудуться 30 травня

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 22:15
Вибори ректора НМУ ім. Богомольця відбудуться 30 травня
Фото: НМУ ім. Богомольця (Віталій Носач, РБК-Україна)

На посаду ректора претендують три людини

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про продовження проведення конкурсу на заміщення посади ректора НМУ ім. А. А. Богомольця у зв'язку з набранням законної сили постанови Київського апеляційного суду від 15 травня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що вибори ректора відбудуться 30 травня 2019 року. Всього на конкурс допущено трьох кандидатів, які відповідають вимогам статті 42 закону України "Про вищу освіту" та умовам конкурсу - Канюру Олександра, Науменко Олександра, Кучина Юрія.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва дозволив Міністерству охорони здоров'я України провести конкурс на посаду ректора НМУ ім. Богомольця. Зокрема, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу МОЗ та НМУ ім. А. А. Богомольця. Тепер Міністерство зможе реалізувати свої законні повноваження і провести конкурс на посаду ректора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України достроково розірвало контракт з ректором Національного медичного університету Катериною Амосової.

Пізніше після свого звільнення колишній ректор НМУ Катерина Амосова неодноразова намагалася заблокувати роботу університету, зокрема через необґрунтоване рішення суду.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниНМУ им. Богомольца
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