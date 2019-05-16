Суд дозволив провести конкурс на посаду ректора НМУ ім. Богомольця

Фото: НМУ ім. Богомольця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тепер МОЗ зможе реалізувати свої законні повноваження і провести конкурс на посаду ректора

Апеляційний суд міста Києва дозволив Міністерству охорони здоров'я України провести конкурс на посаду ректора НМУ ім. Богомольця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Моз Facebook.

Як повідомляється, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу МОЗ та НМУ ім. А. А. Богомольця. Тепер Міністерство зможе реалізувати свої законні повноваження і провести конкурс на посаду ректора.

"Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення від 6 листопада 2018 року, яке забороняло МОЗ проводити конкурс на посаду ректора. МОЗ та НМУ ім. А. А. Богомольця подали апеляційну скаргу, яку суд задовольнив 15 травня 2019 року. У результаті скасовано постанову Печерського районного суду, відповідно Міністерству дозволено організувати конкурс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України достроково розірвало контракт з ректором Національного медичного університету (НМУ) Катериною Амосової.

Пізніше після свого звільнення колишній ректор НМУ Катерина Амосова неодноразова намагалася заблокувати роботу університету, зокрема через необґрунтовані рішення суду.