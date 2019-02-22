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В МОЗ заявили про намагання Амосової захопити НМУ ім. Богомольця

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 12:38
В МОЗ заявили про намагання Амосової захопити НМУ ім. Богомольця
Фото: Катерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

МОЗ вживатиме всіх необхідних заходів в межах чинного законодавства

У Києві сьогодні відбулась чергова спроба екс-ректора Катерини Амосової та її прихильників потрапити в будівлю ректорату ктора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Про це заявив в.о. ректора університету Юрій Кучин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, близько 8:00 біля адміністративної будівлі університету Катерина Амосова та люди спортивної зовнішності намагались потрапити в будівлю НМУ ім. О.О. Богомольця, не маючи для цього жодних законних підстав. 

"Співробітники університету викликали поліцію. Не дочекавшись приїзду поліцейських, Катерина Амосова та її прихильники зникли, а після від’їзду поліцейських знову повернулися", - йдеться у повідомлленні.

Заначається, що МОЗ не підтримує протиправні дії та вживатиме всіх необхідних заходів в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство охорони здоров'я України втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця.

В березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ ім. А. А. Богомольця за період з 1 жовтня 2012 по 1 грудня 2015 року. В результаті перевірки було виявлено низку грубих порушень, які Держфінінспекція зобов'язала керівництво НМУ усунути. Однак Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, завданих державі через невиконання вимог Держфінінспекції, складає більше 3 млн гривень. Наразі триває досудове розслідування прокуратури міста Києва за фактом розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів керівниками адміністрації НМУ ім. А. А. Богомольця.

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