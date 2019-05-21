Выборы ректора НМУ им. Богомольца состоятся 30 мая

Фото: НМУ им. Богомольца (Виталий Носач, РБК-Украина)

На должность ректора претендуют три человека

Министерство здравоохранения Украины объявило о продлении проведения конкурса на замещение должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца в связи с вступлением в законную силу постановления Киевского апелляционного суда от 15 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. Всего на конкурс допущено трех кандидатов, соответствующих требованиям статьи 42 закона Украины "О высшем образовании" и условиям конкурса - Канюру Александра, Науменко Александра, Кучина Юрия.

Напомним, Апелляционный суд города Киева разрешил Министерству здравоохранения Украины провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца. В частности, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Минздрава и НМУ им. А.А. Богомольца. Теперь Министерство сможет реализовать свои законные полномочия и провести конкурс на должность ректора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета Екатериной Амосовой.

Позже после своего увольнения бывший ректор НМУ Екатерина Амосова неоднократная пыталась заблокировать работу университета, в частности из-за необоснованного решения суда.