МВС оголосило в розшук мера Добропілля

Аксьонова підозрюють у підробці офіційних документів

Міський голова Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов оголошений в розшук. Відповідна інформація міститься в розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з опублікованою інформацією, Аксьонов зник з поля зору правоохоронних органів 4 червня. Його підозрюють у підробці офіційних документів для незаконного відвідування окупованого Криму, а також у розтраті майна.

Нагадаємо, 15 травня меру Добропілля повідомили про підозру у підробці документів. Після цього він проігнорував засідання Краматорського міського суду щодо обрання йому запобіжного заходу. За словами його адвокатів, з 16 травня Аксьонов не виходить на зв'язок. За деякими відомостями, він покинув країну.