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Вибори наближаються: в ОП відреагували на порушення карантину в "червоній зоні"

Автор: Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

В Офісі президента пов'язують порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів. Мери деяких міст намагаються грати з почуттям втоми від карантину.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чому влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

Як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, центральна влада не вимагає від регіонів чогось "надмірного або нездійсненної" для боротьби з епідемією.

"Ще навесні деякі мери, які зараз ведуть себе особливо безвідповідально, піарилися на загрозі і закликали до жорсткості карантинних обмежень. Тепер по мірі наближення до місцевих виборів багато політиків на місцях пробують грати з почуттям втоми людей від карантину і перешкоджають виконанню рішень центральної влади, прийнятих у відповідності з рекомендаціями інфекціоністів", - сказав він.

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Зазначимо, станом на 7 вересня в "червоній зоні" опинилися одразу три обласних центри - Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Тернополя відмовилися дотримуватися карантинні обмеження, передбачені "червоною зоною", поліція вже почала складати адмінпротоколи за порушення.

Також проти виконання вимог карантину виступили в Івано-Франківську, міськрада дозволив відкрити школи і дитсадки.

Крім цього влада Івано-Франківська та Тернополя подали в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону".

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