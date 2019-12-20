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Президент УПЛ не стане переобиратися на другий термін

Новини » Спорт     20.12.2019 - 12:34
Президент УПЛ не стане переобиратися на другий термін
Фото: Томас Грімм (upl.ua)

Ліга отримає нового керівника 6 квітня

Президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм заявив, що не збирається балотуватися на другий термін. Функціонера цитує Football.ua.

"За роки президентства я дізнався, що в Україні ніхто не може бути впевнений, що добре, а що погано. Можливо те, що добре сьогодні, буде погано завтра. Точно я знаю, що моя каденція закінчується 5 квітня. Я вже повідомив всім сторонам, що не буду переобиратися", - сказав він.

Таким чином, швейцарський функціонер складе свої повноваження 5 квітня, а вже 6 УПЛ отримає нового президента.

Раніше з'явилася інформація, що претендентом на посаду голови Прем'єр-ліги є колишній віцепрезидент вінницького "Руху" і глава УАФ у Львівській області Олександр Шевченко.

Грімм був обраний президентом УПЛ у 2018 році з терміном контракту на два роки, змінивши на цій посаді Володимира Генінсона.

Томас Грімм під час Євро-2016 був юридичним радником штабу збірної України, пізніше займався питаннями проведення в країні фіналу Ліги чемпіонів в Києві в структурі УАФ.

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