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На вибори президента УПЛ зареєстрований один кандидат

Новини » Спорт     21.04.2020 - 11:33
На вибори президента УПЛ зареєстрований один кандидат
Фото: Олександр Шевченко (fcrukh.com)

Термін прийняття заявок закінчився, але його можуть продовжити

Олександр Шевченко став єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом на посаду президента української Прем’єр-ліги (УПЛ). Про це інформує офіційний сайт організації.

Згідно з рішенням Дирекції, вибори нового голови УПЛ, які були перенесені через ситуацію з коронавірусом, намічені на 27 квітня.

За даними журналіста телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігоря Бурбаса, термін прийняття заявок для участі в майбутніх виборах закінчився, але він може бути продовжений, якщо самі вибори будуть знову перенесені.

В Україні загальнодержавний карантин діє до 24 квітня, проте завтра, 22 квітня, на засіданні Кабміну він може бути продовжений до 12 травня. Зазначимо, що вибори президента УПЛ повинні проходити тільки в очному режимі.

Олександр Шевченко є колишнім віце-президентом футбольного клубу "Рух", нині він очолює Федерацію футболу Львівської області.

Свою кандидатуру на посаду президента УПЛ висували Олег Смалійчук (футбольний агент та колишній віце-президент "Карпат"), Михайло Метревелі (експерт телеканалів "Футбол 1/2/3") та журналіст Олег Ящук.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.

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