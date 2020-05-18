Вибори президента УПЛ відклали на невизначений термін

Вибори президента української Прем'єр-ліги (УПЛ) знову перенесено, але тепер - на невизначений термін. Раніше їх вже двічі відкладали у зв'язку з карантином, введеним через пандемію коронавірусу.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Спочатку голосування за нового голову УПЛ мало відбутися 7 квітня, але згодом вибори перенесли на 27 квітня, а потім на 25 травня. Про нову дату буде повідомлено пізніше.

Тепер кандидатам знову потрібно буде подавати заявки. Єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко, який є колишнім віцепрезидентом футбольного клубу "Рух", нині він очолює Федерацію футболу Львівської області.

Про своє бажання взяти участь у виборах президента УПЛ також заявляли Олег Смалійчук, якого із запізненням висунули львівські "Карпати", експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі і журналіст Олег Ящук.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.