Вибори президента України: очікується прибуття 850 міжнародних спостерігачів

У МВС заявили, що з Канади та європейських країн прибуде велика кількість спостерігачів

Ожидается, что наблюдать за выборами президента Украины прибудет 850 официальных международных наблюдателей. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

Он напомнил о проведении переговоров с руководством Министерства публичной безопасности и иностранных дел Канады. По его словам, львиная доля вопросов от канадских чиновников касалась проведения выборов в Украине.

Князев отметил, что правительство Канады планирует направить в Украину большое количество наблюдателей. Также направлять наблюдателей в Украину будут другие европейские государства.

Всего в Украине ожидают прибытие 850 официальных иностранных наблюдателей.

Напомним, в качестве международных наблюдателей на выборах президента Украины планируют зарегистрироваться около 100-150 представителей Соединенных Штатов.

Добавим, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Федеративной республики Германия на очередных выборах президента-2019.

Кроме того, ранее координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что в Украине нет законодательных норм, которые позволили бы Центральной избирательной комиссии отказать гражданам РФ в праве быть наблюдателями на выборах президента Украины.