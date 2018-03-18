Вибори президента РФ: у Києві перекрили Повітрофлотський проспект

У день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначено, що силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій.

"Одного громадянина РФ, який намагався пройти в посольство на голосування, не пустили", - йдеться в повідомленні.

Фото: мітинг активістів під російським посольством у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії 18 березня 2018 року стартували президентські вибори.

За день до цього українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в анексованому Криму.