Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибори президента РФ: у Києві перекрили Повітрофлотський проспект

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 10:14
Фото: пікет під посольством РФ у Києві (РБК-Україна)
Фото: пікет під посольством РФ у Києві (РБК-Україна)

Одного громадянина РФ, який намагався пройти в посольство РФ на голосування, не пустили

У день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначено, що силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій.

"Одного громадянина РФ, який намагався пройти в посольство на голосування, не пустили", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: мітинг активістів під російським посольством у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії 18 березня 2018 року стартували президентські вибори

За день до цього українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в анексованому Криму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування консульства РФ Вибори президента РФ: у Києві перекрили Повітрофлотський проспект
Теги: Російська Федерація, посольство РФ, Вибори в Росії
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top