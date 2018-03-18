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У Росії проходять президентські вибори

НовиниПолітика    18.03.2018 - 09:49
Фото: вибори в РФ (facebook.com/CIKRussia)
Фото: вибори в РФ (facebook.com/CIKRussia)

У Москві на виборах відкрилися всі 3620 виборчих дільниць

У Росії в неділю, 18 березня 2018 року, стартували президентські вибори. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначено, що вибори президента в Центральному регіоні РФ стартували о 8:00. Перші виборчі дільниці на території Росії відкрилися ще о 22:00 за київським часом 17 березня - на Камчатці та Чукотці.

Станом на ранок неділі в столиці країни Москві також відкрилися всі 3620 виборчих дільниць.

Як повідомляється, вибори президента Росії проводяться в сьомий раз. Новий глава держави буде обраний на шість років.

Нині росіяни обирають главу держави з восьми наявних у бюлетенях кандидатів: чинного президента Володимира Путіна, лідер ЛДПР Володимира Жириновського, кандидата від "Громадянської ініціативи", телеведучої Ксенії Собчак, кандидата від КПРФ Павла Грудініна, бізнес-омбудсмена Бориса Титова, голови партії "Комуністи Росії" Максима Сурайкіна, співзасновника "Яблука" Григорія Явлінського та лідера "Російського загальнонародного союзу" Сергія Бабуріна.

Нагадаємо, раніше українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в анексованому Криму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Російська Федерація, выборы, Вибори в Росії
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