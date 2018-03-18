Выборы президента РФ: в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект

В день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Указано, что силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

"Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство на голосование, не пустили", - говорится в сообщении.

Фото: митинг активистов под российским посольством в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в России 18 марта 2018 года стартовали президентские выборы.

За день до этого украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в аннексированном Крыму.