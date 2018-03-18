Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Выборы президента РФ: в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект

НовостиОбщество    18.03.2018 - 10:14
Фото: пикет под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пикет под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство РФ на голосование, не пустили

В день выборов президента России под посольством РФ в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Указано, что силовики выстроили металлические заграждения, под которыми развернули свой пикет представители "Национального корпуса", ВО "Свобода" и других организаций.

"Одного гражданина РФ, который пытался пройти в посольство на голосование, не пустили", - говорится в сообщении.

 

Фото: митинг активистов под российским посольством в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в России 18 марта 2018 года стартовали президентские выборы.

За день до этого украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в аннексированном Крыму.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Одессе полиция проверяет информацию о заминировании консульства РФ Выборы президента РФ: в Киеве перекрыли Воздухофлотский проспект
Теги: Российская Федерация, посольство РФ, Выборы в России
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top