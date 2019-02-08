Вибори президента будуть висвітлювати більше 100 представників ЗМІ

ЦВК зареєструвала рекордно велику кількість засобів масової інформації

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала рекордно большое количество средств массовой информации, которые подали документы на аккредитацию для освещения избирательного процесса на очередных выборах президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очень возросло количество представителей СМИ. На сегодня у нас уже подано об аккредитации и находятся на рассмотрении в общем количестве 19 СМИ. Из них 12 зарубежных, семь отечественных. Представителей СМИ зарегистрировано 126 человек. В том числе, это 96 представителей телевидения", - сообщила Слипачук.

Напомним, 8 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Таким образом, кандидатами на выборах были зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

Сегодня комиссия зарегистрировала двух последних кандидатов - Александра Соловьева и Дмитрия Гнапа.

Добавим, кандидаты на пост главы государства могли регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии продолжался прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.