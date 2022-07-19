ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У парламенті Британії не вдалося винести вотум недовіри уряду Джонсона

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 19 липня 2022 01:07
У парламенті Британії не вдалося винести вотум недовіри уряду Джонсона Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який подав у відставку, свідчать дані голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію британського парламенту.

Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць в палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.

Також ми писали, що Консервативна партія Британії має намір вибрати нового прем'єр-міністра до початку осені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує