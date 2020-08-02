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Вибори у Польщі: Верховний суд відмовився розглядати скаргу опозиції

Варшава, Неділя 02 серпня 2020 20:12
Вибори у Польщі: Верховний суд відмовився розглядати скаргу опозиції
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Дмитро Левицький

Суд вважає, що скарга не стосується виборчого процесу

Верховний суд Польщі відмовився розглядати скаргу опозиції щодо виборів президента, другий тур яких відбувся 12 липня. Мова йде про скаргу, яку 16 липня подали представники "Громадянської коаліції" - найбільшого опозиційного блоку.

Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.

Речник суду Александер Стемпковський пояснив, що скарга опозиційних представників, на думку суду, не стосувалася процесу голосування чи визначення результатів виборів.

Крім того, за словами Стемпковського, скарга опозиції не містила належних доказів, а її зміст виходить за межі положень виборчого кодексу.

Нагадаємо, опозиція просила Верховний суд визнати недійсними президентські вибори, на яких кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський програв Анджею Дуді з невеликим відставанням.

Крім того, до Верховного суду Польщі надійшло майже 6 тисяч скарг щодо проведення виборів президента; Верховний суд має окремо розглянути кожну скаргу.

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