ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До Верховного суду Польщі надійшло майже 6 тисяч виборчих протестів

Варшава, Середа 22 липня 2020 23:07
До Верховного суду Польщі надійшло майже 6 тисяч виборчих протестів
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Инна Собора

Кожну скаргу мають розглянути окремо

До Верховного суду Польщі надійшло 5,8 тисяч скарг, які стосуються проведення виборів президента в країні. Кожну скаргу мають розглянути окремо.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що термін на надсилання виборчих скарг і протестів закінчився 16 липня. Відповідно до закону, опротестування вибору президента Польщі можна вносити упродовж трьох днів після оприлюднення Державною виборчою комісією офіційних результатів виборів. Їх оприлюднили 13 липня 2020 року.

Ці виборчі протести можуть стосуватися порушень як першого (28 червня) туру, так і другого (12 липня). Протести до суду вносять виборці.

Рішення про дійсність виборів приймає Верховний суд упродовж 21 дня від моменту оприлюднення офіційних результатів виборів, після розгляду всіх виборчих протестів.

Раніше повідомлялося, що у Польщі опозиційний блок "Громадянська коаліція" подав скаргу до Верховного суду країни, у якій вимагає визнати недійсними вибори президента, що відбулися 12 липня.

Вибори в Польщі виграв чинний президент Анджей Дуда з підтримкою 51,21% виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Польшавыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся