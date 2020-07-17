У Польщі опозиція оскаржує в суді результати виборів президента

Фото: Анджей Дуда (flickr.com)

Дуда виграв вибори з незначним відривом

У Польщі опозиційний блок "Громадянська коаліція" подав скаргу до Верховного суду країни, у якій вимагає визнати недійсними вибори президента, що відбулися 12 липня. Кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський програв з незначним відставанням.

Про це пише Deutsche Welle.

Керівництво опозиційної партії наполягає, що на виборах було порушено принципи рівності та загальності, оскільки чинного президента Анджея Дуду, який в результаті виборів пішов на другий термін, підтримував "увесь державний апарат".

Окрім того, опозиція звинувачує суспільно-правове телебаченню країни в тому, що воно не приховувало симпатій до чинного президента.

У поданій до суду скарзі також наведено свідчення близько двох тисяч виборців, які повідомляють про проблеми з реєстрацією на вибори, запізніле надходження виборчих документів та перешкоди при голосуванні за кордоном.

Верховний суд Польщі повинен до 3 серпня ухвалити рішення за скаргою.

Нагадаємо, вибори в Польщі виграв чинний президент Анджей Дуда. Його підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, а кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку 48,79% виборців.

Після цього Дуда виступив за створення "коаліції для польських справ".