Дуда може програти вибори в Польщі у другому турі, - опитування

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Результати опитування пророкують поразку Дуди у другому турі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда може програти президентські вибори у другому турі. Дані опитування Maison & Partners пророкують його поразку, якщо до другого туру вийдуть Рафал Тшасковський або Шимон Головня.

Про це пише польське видання onet.pl.

Повідомляється, що в першому турі Дуду готові підтримати 37% виборців, Рафала Тшасковського - 28,4%, Шимона Головню - 14,8%.

При цьому респондентам поставили запитання, кого вони будуть голосувати, якщо Тшасковський або Головня зустрінуться з Дудою у другому турі. Порівняння проводилося у двох варіантах: серед тих, хто точно візьме участь у виборах, і серед усіх опитаних. Опоненти Дуди перемагають у кожному з них.

Зокрема, якщо у другому турі Дуда зустрінеться з Тшасковським, то перший отримає 39%, а другий - 42%. Ще 19% респондентів не знають, за кого проголосують.

Якщо ж Головня стане суперником Дуди, то 38% віддадуть голоси діючому президенту, 46% отримає опонент.

Серед тих, хто точно візьме участь у виборах, голоси можуть розподілитися 42% на 50% на користь Головні, або ж 43% на 46% на користь Тшасковського.

Нагадаємо, вибори президента Польщі пройдуть 28 червня; їх перенесли з травня у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.

Найбільша опозиційна політична партія "Громадянська коаліція" Польщі висунула кандидатом у президенти мера Варшави Рафала Тшасковського.

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Автор: РБК-Україна