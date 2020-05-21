У Польщі назвали можливу дату президентських виборів

Фото: Матеуш Моравецький (Wikimedia by Czarnecki Radosław)

Вибори президента можуть відбутися наприкінці червня

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав можливу дату проведення виборів президента в країні. Орієнтовно, президентські вибори відбудуться наприкінці червня.

Про це повідомляє польське агентство RMF24.

За словами Моравецького, вибори президента можуть відбутися 28 червня. Він зазначив, що більш пізня дата не була б доцільною, оскільки президентський термін Анджея Дуди закінчується до 6 серпня.

"Пізніша дата не була б доцільною, оскільки тоді термін повноважень президента закінчується до 6 серпня, а з дат, що випливають із закону, це може означати, що оголошення остаточних виборів чи затвердження виборів Верховним судом відбудеться після цієї дати", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому глава польського уряду не дав точної відповіді, коли буде остаточно оголошено дату проведення виборів президента.

Нагадаємо, вибори президента Польщі повинні були відбутися 10 травня 2020 року, але через пандемію коронавірусу їх проведення виявилося неможливим. Польський Виборчком визнав вибори такими, що не відбулися. Після оголошення рішення Виборчкому в польського парламенту було 14 днів для призначення нових виборів.

Також РБК-Україна писало, що польський президент Дуда підписав закон про проведення голосування на президентських виборах за допомогою пошти. Таке нововведення запровадили, щоб зменшити ризик поширення коронавірусу під час голосування на виборчих дільницях. Пізніше в парламент внесли пропозицію дозволити змішане голосування, щоб громадяни мали можливість обрати: піти на виборчу дільницю чи голосувати поштою.

Автор: Дмитро Левицький