Вибори мера Харкова: заяви вже подали п'ять кандидатів

На пост мера міста Харкова претендують вже п'ять кандидатів. Всі вони подали документи на реєстрацію в Харківську територіальну виборчу комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

У Харківській Територіальній виборчій комісії повідомили виданню, що кандидатів на посаду міського голови Харкова стало вже 5.

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію в якості кандидатів на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, екс-депутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин і депутат Харківської обласної ради від "опозиційної платформи - за життя" Валерій Говоров", - уточнили в комісії.

Також відомо, що першим документи на реєстрацію в комісію подав лідер харківського центру "Нацкорпуса", самовисуванець Костянтин Немічев. Також на місце міськї голови претендує колишній мер Харкова Михайло Добкін.