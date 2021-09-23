ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори мера Харкова: заяви вже подали п'ять кандидатів

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 вересня 2021 23:37
Вибори мера Харкова: заяви вже подали п'ять кандидатів Фото: п'ять кандидатів претендують на місце мера Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

На пост мера міста Харкова претендують вже п'ять кандидатів. Всі вони подали документи на реєстрацію в Харківську територіальну виборчу комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У Харківській Територіальній виборчій комісії повідомили виданню, що кандидатів на посаду міського голови Харкова стало вже 5.

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію в якості кандидатів на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, екс-депутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин і депутат Харківської обласної ради від "опозиційної платформи - за життя" Валерій Говоров", - уточнили в комісії.

Також відомо, що першим документи на реєстрацію в комісію подав лідер харківського центру "Нацкорпуса", самовисуванець Костянтин Немічев. Також на місце міськї голови претендує колишній мер Харкова Михайло Добкін.

Нагадаємо, що партія" Слуга народу " не висуватиме кандидатів на посаду мера Харкова. Там пояснили причину.

Раніше повідомлялося, що вибір мера Харкова відбутися в кінці жовтня. У ЦВК розповіли подробиці і план заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибори
NEWS
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
Кандидат в канцлери від партії Меркель виступив за запуск "Північного потоку-2"
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки