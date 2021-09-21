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Вибори мера Харкова. Перші кандидати подали документи: хто вони

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Харків, Вівторок 21 вересня 2021 21:42
Вибори мера Харкова. Перші кандидати подали документи: хто вони Фото: у Харкові з'явилися перші кандидати на посаду мера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові двоє перших кандидатів на посаду мера подали документи на реєстрацію. Обидва йдуть на вибори самовисуванцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Першим документи на реєстрацію подав лідер харківського осередку "Нацкорпусу" - самовисуванець Костянтин Немічев.

Через деякий час до територіальної виборчої комісії прибув й колишній мер Харкова - Михайло Добкін. Ексголова області вніс заставу у розмірі 271 тисячі гривень. Він також йде на вибори самовисуванцем.

Добкін двічі був мером Харківської області - з 2006 по 2010 рік й з 2010 по 2014 рік.

Виборча компанія позачергових виборів у Харкові розпочалася 11 вересня, однак вибори розпочнуться вже 31 жовтня поточного року.

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