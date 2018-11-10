ЄС та США засуджують заплановані "вибори" в "Л/ДНР"

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/eeas)

Євросоюз не визнає результатів "виборів" в ОРДЛО

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу (ЄС) Федеріка Могеріні заявила, що ЄС вважає "вибори", які мають відбутися 11 листопада у "ЛНР" та "ДНР", незаконними і нелегітимними та не визнає їх результатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Могеріні.

Як зазначається у заяві, згідно з мінськими домовленостями, будь-які вибори на території, яка контролюється російськими бойовиками, повинні бути проведеними згідно законодавства України та стандартів ОБСЄ.

Також, Могеріні закликала сторони конфлікту дотримуватися мінських угод, а Росію - застосувати свій "істотний вплив", який вона має на сепаратистів.

Крім того, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві назвало "вибори" "фарсом" і закликало жителів окупованих районів Донбасу не приймати участі в голосуванні.

Нагадаємо, що 11 листопада 2018 року на окупованому Донбасі заплановано проведення "виборів". За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, "вибори" в ОРДЛО є повною дискредитацією мінських угод. Він також зазначив, що всі причетні будуть притягнені до кримінальної відповідальності.