Вибори в Ізраїлі: опоненти Нетаньяху ініціюють його відсторонення

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

В Ізраїлі хочуть заборонити Нетаньяху займати посаду прем'єра

Блок "Кахоль Лаван", який на виборах в Ізраїлі посідає друге місце, ініціює законопроект про заборону чинному прем'єру Біньяміну Нетаньяху займати пост глави уряду. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що лідер "Кахоль Лаван" Бені Ганц особисто схвалив просування такого законопроекту. Також у блоці заявили, що просування законопроекту залежить від готовності партії "Наш дім Ізраїль" Авігдора Лібермана підтримати його

Водночас в оточенні Лібермана відмовилися коментувати цю ініціативу до оголошення остаточних результатів виборів. Блок "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" і Об'єднаний арабський список вже заявили про готовність підтримати законопроект проти Нетаньяху, однак представники блоку праворелігійних партій різко розкритикували його.

Також повідомляється, що Верховний суд Ізраїлю відхилив позов про заборону президенту країни наділяти голову уряду мандатом на формування коаліції.

За підсумками підрахунку 99% голосів "Лікуд" Нетаньяху має 36 мандатів, "Кахоль Лаван" - 33, Об'єднаний арабський список - 15, ШАС - 9, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ", "Яадут а-Тора" і НДІ - по 7, а "Яміна" - 6 мандатів.

Таким чином, праворелигиозный блок має 58 мандатів, лівоцентристський блок за участю Об'єднаного арабського списку - 55, НДІ - 7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перше судове засідання у справі про можливу корупцію з боку Нетаньяху відбудеться 17 березня. Його звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві.