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В Ізраїлі призначили дату розгляду справи проти Нетаньяху

Новини » В світі     18.02.2020 - 16:47
В Ізраїлі призначили дату розгляду справи проти Нетаньяху
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Перше судове засідання відбудеться 17 березня

В Ізраїлі перше судове засідання у справі про можливу корупцію з боку прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху відбудеться 17 березня. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що судове засідання відбудеться через два тижні після проведення виборів в Кнесет, які відбудуться 2 березня.

У короткій заяві суду повідомляється, що Нетаньяху має бути присутній на першому слуханні.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництво, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом". Крім того, він називав висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту. В кінці січня обвинувальний акт проти Нетаньяху передали в окружний суд в Єрусалимі.

Також РБК-Україна писало, що в грудні в Ізраїлі розпустили парламент, призначивши дострокові вибори на 2 березня. Ці вибори стануть в Ізраїлі третіми за останній рік. До цього двічі не вдавалося узгодити склад нового ізраїльського уряду.

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