Вибори до Держдуми РФ. "Єдина Росія" зберігає конституційну більшість

Партія "Єдина Росія" отримує 48,56% голосів на виборах депутатів Держдуми за партійними списками. Так, вже було опрацьовано 70,67% протоколів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Зазначимо, що вибори в Держдуму Росії проходили протягом трьох днів - 17 і 18 вересня (вважаються додатковими), а 19 вересня - основний день голосування.

Водночас КПРФ (Комуністична партія РФ) набирає 20,25%, ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії) - 7,68%, "Справедлива Росія - За правду" - 7,42%, "Нові люди" - 5,53%.

Нагадаємо, що Україна вводить санкції за вибори до Держдуми, які пройшли в ОРДЛО і в Криму.

Крім того, жителів ОРДЛО звозили в Росію для участі у виборах. Для цього організували автобуси та видачу російських паспортів.

Додамо, у Нью-Йорку та Берліні пройшли акції протесту на підтримку "розумного голосування" на виборах до Держдуми РФ.