Вибори до Держдуми РФ: у Нью-Йорку та Берліні пройшли акції протесту

Біля російського генконсульства в Нью-Йорку в неділю пройшла акція на підтримку "розумного голосування" на виборах до Держдуми РФ. Прихильники опозиціонера Олексія Навального закликали припинити репресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Кілька десятків учасників акції біля консульства тримали плакати "Свободу політичним в'язням, Росія без Путіна", "Росія буде вільна","Стоп Путін, репресії".

"Оскільки Навальний перебуває у в'язниці та не може брати участь у виборах, він закликав віддати свій голос за будь-яку сильну прохідну політичну силу крім путінської "Єдиної Росії", - сказала спостерігачка на виборах, активістка руху "За свободу в Росії" Олександра Назінцева.

Як повідомляє DW, біля посольства РФ в Берліні в день голосування прихильники Навального скандування в мегафон "Росія без Путіна!".

"Очікувань від виборів у нас небагато, але ми вважаємо, що кожен громадянин зобов'язаний проголосувати", - заявили дві студентки.

Про зростаючий страх серед прихильників несистемної російської опозиції та громадських активістів говорить Дмитро Баграш, ініціатор протестного табору біля посольства.

За його словами, від особистої участі в протестній акції, наміченої на неділю, відмовилися півтора десятка його знайомих - всі вони як причину назвали побоювання за своїх родичів в Росії. Про провокації та образи на адресу організаторів імпровізованої фотовиставки "жертв режиму" біля посольства говорить і активістка табору Юля, яка спеціально приїхала на вихідні до столиці Німеччини з Бонна, щоб взяти участь в акції.

А ще за два дні до цього, в п'ятницю, 17 вересня, поліція конфіскувала в імпровізованому таборі протесту плакат з написом Putin is a killer ("Путін - вбивця") - цитатою з інтерв'ю президента США Джо Байдена напередодні саміту в Женеві.

Вибори до Держдуми РФ завершилися в неділю ввечері. За результатами обробки ЦВК 40,02% протоколів до російського парламенту проходять п'ять партій: "Єдина Росія" - 45,55%, КПРФ - 21,66%, ЛДПР - 8,22%, "Справедлива Росія" - 7,57%, "Нові люди" - 6,14%.