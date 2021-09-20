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Выборы в Госдуму РФ. "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство

Автор: Мария Кучерявец

Партия "Единая Россия" получает 48,56% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Так, уже было обработано 70,67% протоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

В то же время КПРФ (Коммунистическая партия РФ) набирает 20,25%, ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) - 7,68%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди" - 5,53%.

Отметим, что выборы в Госдуму России проходили в течение трех дней - 17 и 18 сентября (считаются дополнительными), а 19 сентября - основной день голосования.

Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые прошли в ОРДЛО и в Крыму.

Кроме того, жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

Добавим, в Нью - Йорке и Берлине прошли акции протеста в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму РФ.

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