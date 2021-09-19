ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму

Новость на русском →
Донбас, Неділя 19 вересня 2021 01:42
Жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму Фото: жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму (wikimedia)
Автор: Анна Полисученко

Жителів ОРДЛО масово звозять в Ростовську область голосувати на виборах в Держдуму. За даними правозахисників, громадянам України перед голосуванням видають російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Східну правозахисну групу.

На вибори до Держдуми РФ, які триватимуть до 19 вересня, посилився підвіз виборців з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Другий день "голосування" відбувався більш активно і на дільницях в РФ, і на "онлайн-дільницях" в ОРДЛО. А автобуси з ОРДЛО в Ростовську область прибували кожні дві години. На виборчу дільницю жителі ОРДЛО заходили організовано. Більшість голосували за партію "Єдина Росія".

"Лідери і функціонери опозиційних партій в Ростовській області (Зелені, Партія зростання, КПРФ, СРЗП) незадоволені приїздом жителів ОРДЛО. Пояснюють це тим, що Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО, а зараз партія "Єдина Росія" з "ЛНР" і "ДНР" фактично організувала масове підвезення жителів ОРДЛО, які за допомогою адміністративного ресурсу голосують за ЄР. За різними оцінками, опозиція говорить про підвезення в 200 000 голосів, фактично додасть показник ЄР саме по федеральному списку в Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники фіксують, що найбільше серед бажаючих проголосувати - держслужбовців і військових. Всіх бюджетників компанії змушували проголосувати до полудня, і тільки потім повертатися на роботу.

Як відомо, вибори до Держдуми РФ триденні - з 17 по 19 вересня. Тільки з Донецької області в РФ повинні були запустити 825 автобусів і 12 залізничних маршрутів. Крім того, понад 1100 незаконних виборчих дільниць відкрили в окупованому Криму.

Раніше ми писали, що в ОРДЛО масово роздають російські паспорти напередодні виборів до Держдуми РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ОРДЛО
NEWS
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт