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Вибори 2019: з'явилися нові дані про явку виборців на 20:00 явка оновлюється)

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 20:14
Вибори 2019: з'явилися нові дані про явку виборців на 20:00 явка оновлюється)
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчі дільниці закрилися в неділю о 20:00

У другому турі виборів 2019 явка виборців на 20:00 склала 61,56%. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

В Донецькій області проголосували 55,32% изберателей, в Луганській області - 60,58%. У Дніпропетровській області, за даними ЦВК, проголосували 62,77% виборців, у Львівській області - 65,46%, в Харківській - 64,25%, у Житомирській області - 64,71%, у Кіровоградській - 61,29%, Миколаївській - 63,61%, Полтавській - 64,99%, Сумській області - 63,43% , Черкаській - 60,74%,

У Києві - 66,27%.

Нагадаємо, у другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 склала 45,26%.

Відомості про активність виборців у Центрвиборчком передали 199 виборчих округи. У Дніпропетровській області проголосували 50,90% виборців, у Харківській області - 48,18%. У Донецькій області проголосували 44,82% виборців. У Миколаївській області активність виборців склала 48,33%.

Зазначимо, що у Львівській області проголосували 40,12% виборців, а в Полтавській області - 50,37%, в Києві - 46,14%, у Закарпатській області - 29,64%.

Раніше в КМІС заявляли, що явка виборців у другому турі може бути нижче явки в першому турі виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з остаточними даними Центральної виборчої комісії, явка в першому турі 31 березня перевищила 63%.

Підкреслимо, ЦВК поінформував, що кількість виборців, внесених до списку в першому турі виборів в Україні, склала 29 млн 468 тисяч 783 людини. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становить 18 млн 711 тисяч 933 людини.

Таким чином, проголосувати в першому турі виборів президента України не прийшли 10 млн 756 тисяч 850 виборців.

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