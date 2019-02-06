ru
ua

Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів


ЦВК зареєструвала Андрія Новака, Василя Журавльова, Юрія Тимошенка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, ЦИК зарегистрировала Андрея Новака (партия "Патриот"), Василия Журавлева (партия "Справедливость"), самовыдвиженца Юрия Тимошенко.

По состоянию на 17:00 6 февраля зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.

Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации на пост президента на очередных выборах-2019 еще четырем лицам. Так, ЦИК отказала в регистрации самовыдвиженцам Николаю Кобылянскому, Николаю Таранцу, Анатолию Губенко, Борису Касьяненко.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост президента Романа Бессмертного и Виктора Бондаря. При этом комиссия отказала в регистрации двум лицам, подавшим заявления о выдвижении на пост президента, а именно Тарасу Костянчуку и Наталье Земской.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия накануне президентских выборов обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. В частности, последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.

Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Читати всі новини