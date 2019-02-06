Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів

ЦВК зареєструвала Андрія Новака, Василя Журавльова, Юрія Тимошенка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, ЦИК зарегистрировала Андрея Новака (партия "Патриот"), Василия Журавлева (партия "Справедливость"), самовыдвиженца Юрия Тимошенко.

По состоянию на 17:00 6 февраля зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.

Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации на пост президента на очередных выборах-2019 еще четырем лицам. Так, ЦИК отказала в регистрации самовыдвиженцам Николаю Кобылянскому, Николаю Таранцу, Анатолию Губенко, Борису Касьяненко.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост президента Романа Бессмертного и Виктора Бондаря. При этом комиссия отказала в регистрации двум лицам, подавшим заявления о выдвижении на пост президента, а именно Тарасу Костянчуку и Наталье Земской.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия накануне президентских выборов обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. В частности, последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.