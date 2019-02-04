ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі

Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні роки кількість кількість виборців скоротилася на 1,3 млн осіб

Центральна виборча комісія напередодні президентських виборів оприлюднила інформацію щодо кількості громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті реєстру.

www.drv.gov.ua

Останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисячі осіб до 35 млн 602 тисяч.

Крім того, у порівнянні з 2010 роком кількість виборці скоротилася на 1 млн 365 тисяч осіб.

У порівнянні з 2014 роком виборців стало на 874 тисячі менше.

www.drv.gov.ua

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців. На функціонування Державного реєстру виборців у 2019 році виділено 223 млн грн.

Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування чотирьох дослідницьких центрів, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Відзначимо, що заданими Державної служби статистики, чисельність наявного населення України на 1 грудня 2018 року становила 42 млн 177 тисяч осіб.