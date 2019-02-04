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ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 15:45
ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі
Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні роки кількість кількість виборців скоротилася на 1,3 млн осіб

Центральна виборча комісія напередодні президентських виборів оприлюднила інформацію щодо кількості громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті реєстру.

ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі

www.drv.gov.ua

Останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисячі осіб до 35 млн 602 тисяч.

Крім того, у порівнянні з 2010 роком кількість виборці скоротилася на 1 млн 365 тисяч осіб.

У порівнянні з 2014 роком виборців стало на 874 тисячі менше.

ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі

www.drv.gov.ua

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія є розпорядником Державного реєстру виборців. На функціонування Державного реєстру виборців у 2019 році виділено 223 млн грн.

Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування чотирьох дослідницьких центрів, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Відзначимо, що заданими Державної служби статистики, чисельність наявного населення України на 1 грудня 2018 року становила 42 млн 177 тисяч осіб.

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