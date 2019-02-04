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ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 18:10
ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок комісія розглянула питання про відмову в реєстрації кандидатам на окремому засіданні

У понеділок Центральна виборча комісія вирішила відмовити у реєстрації кандидатами на посаду президента двом особам, які подали заяви про висунення. Відповідні рішення прийняті на черговому засіданні Центрвиборчкому 4 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комісія відмовила у реєстрації  Тарасу Костянчуку та Наталії Земській.

Зазначимо, що у понеділок комісія розглянула питання про відмову в реєстрації кандидатам на окремому засіданні.

За словами секретаря комісії Наталії Бернадської, заяви та подані документи претендентів у кандидати не відповідали вимогам законам України.

"До ЦВК 30 січня надійшли документи для реєстрації на пост президента України на чергових виборах Тараса Костянчука, якого висунуто на з'їзді політичної партії "Партія захисників України". Розглянувши копії документу ЦВК постановила, що однією з умов реєстрації  кандидата є отримання передвиборної програми кандидата… Так, подана до комісії програма містить такі положення: "Я готовий взяти на себе відповідальність віддавати накази на знищення корумпованих державних чиновників, ввести смертну кару…", -  заявила Бернадська.

За її словами, комісія відмовляє у реєстрації кандидатом на пост президента в разі наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на пропаганду насильства чи посягання на права та свободу населення.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом на пост президента Романа Безсмертного. Відзначимо, що станом на 4 січня ЦВК зареєструвала 30 кандидатів у президенти.

Як писало РБК-Україна, Центрвиборчком напередодні президентських виборів оприлюднив інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься у Державному реєстрі виборців.

Додамо, 83 людини подали заяви в ЦВК на участь у президентських виборах-2019 станом на 3 лютого.

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