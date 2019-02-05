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ЦВК відмовила чотирьом самовисуванцям у реєстрації  кандидатами

Новини » Вибори 2019    05.02.2019 - 17:36
ЦВК відмовила чотирьом самовисуванцям у реєстрації  кандидатами
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подані цими особами документи не відповідали вимогам закону

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації на пост президента на чергових виборах-2019 ще чотирьом особам. Відповідне рішення прийняли члени Центрвиборчкому на черговому засіданні 5 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ЦВК відмовила у реєстрації самовисуванцям Миколі Кобилянському, Миколі Таранцю, Анатолію Губенку, Борису Касьяненку.

За словами членів комісії, подані цими особами документи не відповідали вимогам закону для реєстрації кандидатами на посаду президента. Іншими причинами відмов було невнесення застави чи неособиста подача заяви. Наприклад, ЦВК відмовила Кобилянському через відсутність заяви про самовисування, відсутність анкети за відповідною формою, відсутність відомостей про громадянство та проживання на території України впродовж 10 років.

За словами голови Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, за кожну постанову про відмову у реєстрації проголосували 16 членів комісії одноголосно.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох осіб кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року, таким чином уже зареєстровано 34 кандидати у президенти.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок, 4 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами на пост президента Романа Безсмертного і Віктора Бондаря. При цьому комісія відмовила в реєстрації двом особам, які подали заяви про висунення на пост президента, а саме Тарасу Костянчуку і Наталії Земській.

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