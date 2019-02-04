Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в президенти

Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Безсмертний балотується як самовисуванець

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом на пост президента Романа Безсмертного. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 4 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

У ЦВК відзначили, що надані документи відповідають вимогам закону про вибори президента.

"У ЦВК 30 січня 2019 року Безсмертний Роман Петрович особисто подав заяву про самовисування кандидатом на пост президента України на чергових виборах. Надані документи відповідають вимогам закону про вибори президента... Зареєструвати кандидата на пост президента України на чергових виборах Безсмертного Романа, проживає у Києві , безпартійний, самовисуванець", - йдеться у постанові Центрвиборчкому.

Так, члени комісії одноголосно проголосували за реєстрацію Безсмертного кандидатом.

"16 "за". Постанова затверджена", - повідомила голова комісії Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, 30 січня Безсмертний подав документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) про реєстрацію кандидатом на пост президента України.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія напередодні президентських виборів оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься у Державному реєстрі виборців. Зокрема, останнє оновлення даних датоване 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисяч осіб до 35 млн 602 тисяч.

Додамо, станом на 3 лютого 83 людини подали заяви у ЦВК на участь у президентських виборах-2019.