Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала Андрія Новака, Василя Журавльова, Юрія Тимошенка

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала кандидатами в президенти України ще трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, ЦВК зареєструвала Андрія Новака (партія "Патріот"), Василя Журавльова (партія "Справедливість"), самовисуванця Юрія Тимошенка.

Станом на 17:00 6 лютого зареєстровано 37 кандидатів на пост глави держави.

Нагадаємо, вчора Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації на пост президента на чергових виборах-2019 ще чотирьом особам. Так, ЦВК відмовила у реєстрації самовисуванцям Миколі Кобилянському, Миколі Таранцу, Анатолію Губенку, Борису Касьяненку.

Як писало РБК-Україна раніше, у понеділок, 4 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами на пост президента Романа Безсмертного і Віктора Бондаря. При цьому комісія відмовила в реєстрації двом особам, які подали заяви про висунення на пост президента, а саме Тарасу Костянчуку та Наталі Земській.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія напередодні президентських виборів оприлюднила інформацію про кількість громадян України, інформація про яких міститься в Державному реєстрі виборців. Зокрема, останнє оновлення даних датована 31 грудня 2018 року. За останній рік кількість виборців зменшилася на 224 тисячі осіб до 35 млн 602 тисяч.