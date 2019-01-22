Вибори-2019: ЦВК дозволила майже 60 громадським організаціям мати спостерігачів

Фото: ЦВК (Виталий Носач/РБК-Украина)

У вівторок комісія надала дозволи 8 громадським організаціям

Центральна виборча комісія (ЦВК) України станом на 22 січня дозволила 59 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Так, розглянувши відповідні клопотання, комісія надала дозволи Всеукраїнській громадській організації "Народний антикорупційний нагляд", громадським організаціям "Інтегріті юа", "Міжнародний правозахисний центр", "Молодіжна організація "Заради майбутнього України", "Сагарис", "Творче об’єднання "Нівроку", "Україна - мати рідна моя" та Народно-демократичній лізі молоді.

При цьому Центрвиборчком відмовив ГО "Батьківщина Молода", "Захист і реконструкція країни" та "Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО" в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів-2019, оскільки питання спостереження за виборчим процесом не належать до статутної діяльності вказаних організацій.

"Станом на 22 січня 2019 року комісія надала дозвіл 59 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента України 31 березня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 16 січня ЦВК надала такий дозвіл 29 громадським організаціям.

Як писало РБК-Україна, комісія зареєструвала кандидатом в президенти депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

Додамо також, станом на 21 січня 2019 року 22 особи подали до Центральної виборчої комісії документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України-2019.