Вибори-2019: у Раді пропонують заборонити росіянам бути спостерігачами

Зараз текст закону відсутній на сайті парламенту

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Документ был внесен в ВР в понедельник, 4 февраля.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководства. Текст закона сейчас отсутствует на сайте Рады.

Так, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в ходе согласительного совета парламента призвала коллег принять этот законопроект.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах... На согласительном призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - проинформировала замглавы Рады.

Напомним, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Дэн Коутс заявил, что Российская Федерация (РФ) использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Службе внешней разведке сообщали, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.

Добавим, глава государства Петр Порошенко ранее отмечал беспрецедентный масштаб подготовки России к вмешательству в выборы-2019.