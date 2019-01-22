Вибори-2019: деякі кандидати в президенти вже подали заявки на держохорону

Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

За словами глави МВС, важливо не допустити провокацій проти кандидатів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що від деяких кандидатів на посаду президента України на виборах-2019 правоохоронці вже отримали заявки на фізичну охорону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Він підкреслив, що важливо не допустити провокацій проти кандидатів.

"Забезпечуючи прозорість і законність виборів, підтримуючи право вільної агітації кандидатів, важливо не допустити провокацій проти них, зриву виборчих заходів, нападів на кандидатів. Готовий надати кожному кандидату незалежно від ступеня опозиційності правоохоронців, які супроводжуватимуть його, тобто здійснити їх фізичну охорону", - зазначив глава МВС.

Міністр поінформував, що вже є заявки від деяких кандидатів.

"Є і офіцери, які пройшли професійну підготовку, є і набір необхідних засобів, включаючи моніторинг, для забезпечення їх безпеки. При спробах провокацій буде жорстка реакція", - запевнив Аваков.

Нагадаємо, раніше глава МВС повідомив, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України і їхні штаби ведуть агітацію незаконно. За його словами, станом на 00:45 19 січня МВС і Національна поліція отримали вже 91 звернення від громадських організацій і громадян про порушення у ході проведення передвиборної агітації.

РБК-Україна також писало, що з початку передвиборної кампанії в Україні поліція зареєструвала 124 повідомлення про події, пов'язані з виборами.

Додамо, станом на 21 січня ЦВК вже зареєструвала 12 кандидатів у президенти.