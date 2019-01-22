Выборы-2019: некоторые кандидаты в президенты уже подали заявки на госохрану

Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

По словам главы МВД, важно не допустить провокаций против кандидатов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что от некоторых кандидатов на пост президента Украины на выборах-2019 правоохранители уже получили заявки на физическую охрану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что важно не допустить провокаций против кандидатов.

"Обеспечивая прозрачность и законность выборов, поддерживая право свободной агитации кандидатов, важно не допустить провокаций против них, срыву избирательных мероприятий, нападений на кандидатов. Готов предоставить каждому кандидату независимо от степени оппозиционности правоохранителей, которые будут сопровождать его, то есть осуществить их физическую охрану", - отметил глава МВД.

Министр сообщил, что уже есть заявки от некоторых кандидатов.

"Есть и офицеры, прошедшие профессиональную подготовку, есть и набор необходимых средств, включая мониторинг, для обеспечения их безопасности. При попытках провокаций будет жесткая реакция", - заверил Аваков.

Напомним, ранее глава МВД сообщил, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно. По его словам, на 00:45 19 января МВД и Национальная полиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о нарушениях в ходе проведения предвыборной агитации.

РБК-Украина также писало, что с начала предвыборной кампании в Украине полиция зарегистрировала 124 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Добавим, по состоянию на 21 января ЦИК уже зарегистрировал 12 кандидатов в президенты.