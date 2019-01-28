Вибори-2019: ДПСУ проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів

Фото: Петро Цигикал (facebook.com/DPSUkraine)

Міжнародних спостерігачів прикордонники будуть оформлювати позачергово

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що відомство проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів, що прибудуть на вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, у контексті проведення виборів-2019 передбачене посилення контролю на каналах міжнародного сполучення.

"Це пов’язане з прибуттям великої кількості міжнародних спостерігачів", - пояснив глава ДПСУ.

За його словами, міжнародних спостерігачів прикордонники будуть оформлювати позачергово, в пріоритетному порядку.

"Кожний пункт пропуску матиме копії списків зареєстрованих міжнародних спостерігачів та організацій, які надаватиме ЦВК. ДПСУ готова проводити завчасну перевірку цієї категорії осіб за відомчими базами даних. Буде організовано відповідний облік і передачу інформації заінтересованим органам та її оприлюднення", - підкреслив Цигикал.

Він зазначив, що особлива увага буде приділена проросійським журналістам.

Нагадаємо, раніше Центрвиборчком звернувся до іноземних держав і міжнародних організацій з приводу ретельного відбору при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів на вибори президента-2019, зважаючи на агресію Росії.

Як писало РБК-Україна, глава Національної поліції Сергій Князєв заявив, що спостерігати за виборами президента України прибуде 850 офіційних міжнародних спостерігачів.

Додамо, в якості міжнародних спостерігачів на виборах-2019 планують зареєструватися близько 100-150 представників Сполучених Штатів Америки.